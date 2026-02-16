Закрыть больничный теперь можно онлайн — новосибирцы тестируют новую функцию

В регионе стартовало тестирование новой функции национального мессенджера MAX — телемедицинских консультаций в формате «врач-пациент». Теперь жители смогут дистанционно получить или продлить листок нетрудоспособности, не посещая поликлинику лично.

Как пояснили в региональном минздраве, такой формат возможен при лёгком течении болезни, без осложнений. Решение о проведении онлайн-консультации врач принимает индивидуально. Если потребуются дополнительные исследования или очный осмотр, пациента пригласят в поликлинику.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий напомнил, что с октября прошлого года через MAX уже можно записаться на приём к врачу — этой возможностью воспользовались 30 тысяч пациентов. По его словам, регион стал одним из лидеров по внедрению медицинских цифровых сервисов на платформе национального мессенджера. Новые телемедицинские возможности помогут экономить время и пациентам, и медикам.

Пока в тестировании участвуют две поликлиники Новосибирска. До конца февраля сервис станет доступен во всех медицинских организациях области.