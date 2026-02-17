Опубликованы запреты на второй день Масленицы 17 февраля

Вторник Масленичной недели, который в этом году выпадает на 17 февраля, в народном календаре носит название Заигрыши. Этот день знаменует собой продолжение так называемой Узкой Масленицы, когда ещё можно заниматься хозяйственными делами, но при этом уже начинаются массовые гулянья.

Наши предки посвящали вторник народным забавам и шуточным состязаниям, таким как кулачные бои и перетягивание каната. Молодёжь собиралась вместе, чтобы кататься с ледяных горок и участвовать в различных играх, причём катания на санях считались особым обрядом: существовало поверье, что чем дальше и быстрее прокатишься, тем счастливее будет весь год. В такой непринуждённой обстановке юноши присматривали себе будущих невест, а девушки старались показать себя с наилучшей стороны.

Существовали в этот день и определённые запреты: нельзя было ходить в лес и тем более охотиться, а после заката вообще рекомендовалось не выходить из дому. Крайне плохой приметой считалось желать другим зла или завидовать, равно как и предаваться тоске с унынием. Особое внимание уделяли снам – по поверьям, они в этот день считались вещими, а девушки нередко гадали на суженого.

Что касается домашних хлопот, то вторник – это день, когда ещё допускается заниматься хозяйством, поэтому важные дела старались не откладывать.