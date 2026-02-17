82.76% -1.2
сегодня 17:45
общество

ВС РФ продвигается на всех направлениях: что известно о боях в зоне СВО на 17 февраля

Фото: Сиб.фм
Министерство обороны России 17 февраля 2026 года распространило сводку о ходе специальной военной операции.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также по местам производства и хранения ударных дронов. По данным Минобороны, все назначенные цели были поражены.

В сообщении говорится о действиях группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр». Отмечается улучшение тактического положения и нанесение ударов по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики.

Приведены данные о потерях украинских формирований и уничтоженной технике, включая боевые бронированные машины, артиллерийские орудия, склады боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается, что средствами ПВО были сбиты управляемые авиабомбы и беспилотники самолётного типа. Минобороны привело сводные данные об уничтоженной технике с начала проведения операции.

Игорь Кириченко
Журналист

