Жительница Новосибирска выиграла 333 миллиона в лотерею

Людмила Федорова, логист и мама годовалой дочки из Новосибирска, стала одной из трёх победительниц «Новогоднего миллиарда»-2026 от «Русского лото». Она разделила главный приз с участниками из Свердловской и Тюменской областей — каждому досталось по 333 333 333 рубля. Счастливый билет девушка купила 15 декабря в мобильном приложении «Столото» совершенно случайно, без опоры на значимые даты.

В семье Людмилы участие в лотереях — давняя традиция. «Не выигрывает тот, кто не участвует», — говорит она. К новогоднему тиражу девушка приобрела 18 билетов онлайн, а муж взял ещё 9 в фирменном магазине. Билет, принёсший миллионы, оказался одним из трёх, купленных наугад.

О победе Людмила узнала не сразу. 1 января за праздничными хлопотами супруги пропустили прямой эфир. На следующий день девушка зашла в приложение, увидела уведомление и сначала решила, что выиграла 15 тысяч рублей. Когда на экране высветилась сумма в 333 миллиона, она не сразу поверила глазам. Муж спросил: «30 тысяч?», а она ответила: «Это треть миллиарда!» Долго пересматривали запись, пока не убедились: среди победителей есть Новосибирская область.

Январь для семьи и так особенный месяц — год назад Людмила родила дочь. «Возможно, именно дочка принесла нам удачу», — улыбается она. В кошельке у девушки лежат лавровый лист и маленькая мышка — талисманы на привлечение денег.

После вычета налога (71,7 миллиона рублей) на руки Людмила получит около 261,6 миллиона. Тратить планирует с умом: поменять автомобиль, купить просторную квартиру вместо двухкомнатной, помочь родителям и открыть вклад. А ещё — исполнить давнюю мечту и съездить с семьёй на Карибские острова. В прошлом у девушки было своё турагентство, и теперь она хочет вновь заняться бизнесом — возможно, построить дом отдыха на Алтае или в Краснодарском крае.

«Мечты сбываются, если в них верить», — говорит Людмила и желает всем удачи.

Новосибирская область вошла в тройку самых везучих регионов

Всего в регионе купили 326 570 выигрышных билетов новогоднего тиража. Общая сумма призов для области — 404,4 миллиона рублей. Кроме Людмилы, ещё трое жителей выиграли по миллиону, а всего в стране появилось 98 новых лотерейных миллионеров.

Следующий тираж «Русского лото» пройдёт 22 февраля и будет посвящён Дню защитника Отечества. Разыграют автомобиль премиум-класса, 40 призов по миллиону и множество других подарков. Выигрышным станет каждый второй билет, а джекпот — от 900 миллионов рублей.