Эксперт объяснил новосибирцам причины выгоды съемного жилья

Жителям России не рекомендуют брать ипотеку в 2026 году из-за высоких рыночных ставок, считает глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Об этом рассказали NEWS.ru. Эксперт уверен, что снимать жилье выгоднее, а свободные деньги следует хранить на банковском депозите.

Репченко заявил, что решение об оформлении ипотеки сейчас должно быть продиктовано личными или социальными обстоятельствами, а не финансовой логикой. Он не видит смысла брать кредит под 15–20% годовых и советует те же самые деньги разместить на депозите.

Репченко подчеркнул, что аренда жилья обходится примерно в 5% годовых от его стоимости. Так сберегать средства сегодня выгоднее, чем покупать недвижимость.

Эксперт также посоветовал не реагировать на заявления застройщиков, предрекающих резкий рост цен на фоне инфляции. Репченко объяснил, что опасения по поводу роста цен на жилье сильно преувеличены.