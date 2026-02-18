82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:13
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 10:51
общество

Новосибирец лишился денег и автомобиля из-за убитой косули

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Мировой судья судебного участка № 1 Коченевского района вынес приговор жителю Новосибирска. Он был признан виновным в незаконной охоте с использованием механического транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В августе 2025 года подсудимый приехал в Коченевский район на автомобиле «Рено Дастер», вооружившись винтовкой, и без официального разрешения добыл дикое животное. Вблизи трассы Р-254 «Иртыш» он произвел прицельный выстрел в сибирскую косулю, животное погибло. После этого браконьер погрузил тушу в свой машину и перевез её домой, тем самым использовав автомобиль для транспортировки незаконно добытого животного.

Своими действиями мужчина нанес охотничьим ресурсам ущерб в размере 200 тысяч рублей. Новосибирцу назначили наказание в виде штрафа на сумму 25 тысяч рублей, при этом материальный ущерб был им полностью возмещён ещё до вынесения приговора.

Кроме того у новосибирца конфисковали и обратили в доход государства автомобиль «Рено Дастер» и винтовку, из которой стрелял браконьер.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что три браконьера получили сроки за охоту на косуль в заказнике Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.