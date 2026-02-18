Новосибирский Соцфонд направил на охрану труда 536 млн в 2025 году

В 2025 году Отделение СФР по Новосибирской области компенсировало расходы на меры по профилактики производственного травматизма и профзаболеваний 1183 работодателям. Общая сумма выделенных средств превысила 536 миллионов рублей.

Механизм возмещения построен таким образом, что организация самостоятельно оплачивает необходимые профилактические мероприятия, после чего обращается в СФР для возмещения затрат. Претендовать на финансовую поддержку могут лишь те работодатели, которые исправно перечисляют страховые взносы. При этом на предупредительные меры разрешается направить до 20% от суммы взносов по обязательному соцстрахованию, а если часть средств пойдет на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста, этот порог может быть увеличен до 30%

Анализ предпочтений новосибирских работодателей показал, что наиболее востребованными направлениями в минувшем году стали проведение специальной оценки условий труда, организация обязательных периодических медосмотров, закупка средств индивидуальной защиты, а также направление на санаторно-курортное лечение работников как занятых на работах во вредных условиях, так и достигших предпенсионного возраста.

Как пояснила заместитель управляющего региональным отделением Оксана Бабаскина, перечень расходов, подлежащих компенсации, в текущем году был расширен. К примеру, теперь в него включены затраты на обучение отдельных категорий сотрудников, приобретение манекенов-тренажеров, внедрение систем для дистанционных медосмотров и дистанционного контроля безопасности, а также установку вендингового оборудования.

Для получения возмещения работодателям необходимо до 1 августа подать в отделение СФР заявление вместе с планом финансового обеспечения. Наиболее удобный способ – направить документы в электронном виде через портал госуслуг, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Сиб.фм писал о том, что средства материнского капитала можно направить на погашение некоторых кредитов.