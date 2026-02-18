Новосибирцев призвали не дарить женщинам золотые слитки вместо ювелирных украшений

Дарение золота как металла станет для женщин сигналом смещения отношений в сторону практических.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил мужчинам России, почему не нужно дарить любимым женщинам инвестиционные монеты и слитки золота вместо ювелирных украшений. Об этом рассказали NEWS.ru.

Напомним, что за последние 7 лет доходность золота составила почти 300%, поэтому популярность этого металла стала расти. Тем не менее, Тосунян не считает слитки хорошим подарком.

По его словам, ювелирные изделия дают эмоции, а дарение золота как металла станет для женщин сигналом смещения отношений в сторону практических. По этой причине Тосунян надеется, что россияне не станут смешивать инвестиции и любовь. Эксперт считает, что вложиться в золотые слитки женщины при необходимости могут сами.