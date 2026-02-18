82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:13
общество

Свыше 260 подтопляемых территорий выявлено в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Новосибирск готовится к возможным подтоплениям после зимы с большим количеством осадков. В зоне риска оказались более 260 локаций. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

40 из них находятся в частном секторе, 181 – на придомовых территориях многоквартирных домов, ещё 40 – это участки городских дорог.

Городские службы уже вывезли более 2,2 миллиона кубометров снега. Продолжается расчистка кровель, дождеприёмников в низинах, входных оголовков коллекторов малых рек, колодцев и перепусков.

Для борьбы с большой водой подготовлена группировка численностью более тысячи человек, в распоряжении которых имеется свыше 240 единиц спецтехники. Управляющие компании подготовили откачивающее оборудование и генераторы.

Ситуация на Оби находится под постоянным контролем, а с приходом марта начнется регулярный мониторинг дамбы на реке Туле.

Власти подчеркивают, что из-за высокой плотности снега и большого количества осадков работа в этом направлении усилена заранее, чтобы пройти паводок без серьезных последствий.

Наталья Шлюшинская
журналист

