В Новосибирске SHAMAN раскритиковал песни, созданные нейросетями

Артист считает, что аудитория скоро «наиграется» с искусственным интеллектом.

14 февраля в Новосибирске перед концертом Ярослава Дронова «30 лет на сцене» журналисты Сиб.фм получили возможность задать артисту несколько вопросов. Одним из них касался использования искусственного интеллекта в творчестве: «Сейчас нейросети придумывают песни и гимны, порой не хуже людей. Как вы, автор-песенник, планируете доказывать слушателю, что песня «Я русский» это живая эмоция, а не безупречный маркетинговый алгоритм?».

«Доказывать что-то по этому поводу нет никакого смысла. Зачем это нужно? Я уже все всем доказал, как только эта песня вышла в 2022-ом году. А что касается, нейросетей, то это вопрос спорный. Время покажет, по какой траектории пойдет это модное нововведение. Возможно, люди просто в него наиграются в эти, порой опасные игрушки», — считает SHAMAN.

Он отметил, что в творчестве крайне важна человеческая душа, но в песнях нейросетей её быть не может.

«Именно эмоции и душа, вложенная в песню, позволяют этой песне жить многие-многие годы», — объяснил Дронов.

Также артист рассказал, чем занимается в свободное время и как восстанавливает силы в условиях плотного гастрольного графика.