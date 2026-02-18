82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 08:07
сегодня 06:07
общество

В Новосибирске может подорожать кремация из-за повышения тарифов

В России услуги кремации подорожали в среднем на 20%, что связывают с ростом тарифов на коммунальные услуги.

В Новосибирске директор крематория Борис Якушин сообщил, что пока цены остаются прежними: кремация обходится в 10 500 рублей, а полный пакет похорон — от 50 000 рублей. Он отметил, что услуги крематория остаются самыми низкими среди соседних регионов. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

В Барнауле рост цен также связывают с повышением НДС и тарифов ЖКХ: стоимость кремации начинается от 31 850 рублей.

В Томске и Новокузнецке ситуацию объясняют иначе. По данным ритуального агентства «Сибирь», частный томский крематорий поднял цену из-за убыточности, а государственный новокузнецкий крематорий не повышал стоимость последние пять лет, планируя сделать это лишь из-за длительного перерыва. На сайтах организаций указано, что кремация в Томске стоит от 25 000 рублей, в Новокузнецке — от 26 400 рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

