В Женеве завершился третий раунд переговоров между РФ, США и Украиной: что известно

В Женеве 17–18 февраля прошёл третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США. Встречи проходили за закрытыми дверями в отеле InterContinental Geneva.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал переговоры как тяжёлые, но деловые. Второй день обсуждений длился около двух часов, первый — примерно шесть. Мединский анонсировал новый раунд встреч в ближайшее время.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, консультации проходили в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Президент Владимир Зеленский отметил, что обсуждались гуманитарные вопросы, включая обмен пленными, а также военный блок, где стороны «в целом понимают», как может быть организован мониторинг прекращения огня. В политической части заметного прогресса не зафиксировано.

В переговорах первого дня, по информации источников РБК, обсуждения были напряжёнными. Журналист Барак Равид сообщил о «тупике», тогда как спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил «существенный прогресс» благодаря усилиям Вашингтона. Делегации договорились информировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

Европейские страны официальными участниками не были, однако наблюдение вели представители Великобритании, Германии, Франции и Италии, в том числе советники лидеров ЕС, включая канцлера Фридрих Мерц. Умеров также встретился с представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.