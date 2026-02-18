82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:14
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 12:14
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 10:00
общество

ВТБ профинансировал строительство дополнительных производственных площадей в Новосибирске

Фото freepik.com, автор @freepik / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

ВТБ предоставил финансирование в объеме 50 млн рублей новосибирской компании «СТИМ». Средства направят на строительство дополнительных производственных площадей, а также производственный реинжиниринг.

ООО «СТИМ» ведет деятельность в сфере разработки и производства теплообменного оборудования. В настоящее время компания реализует в Новосибирской области проект строительства современного высокотехнологичного производства, включающий возведение трех цехов и объектов заводской инфраструктуры. Инвестиции предоставлены в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России 1764.

«Поддержка предпринимательства – одна из наших приоритетных задач. Мы готовы предоставить оптимальные решения для реализации инвестиционных проектов в текущих экономических условиях, в том числе с привлечением льготного финансирования. Расширение производственных площадей позволит компании СТИМ не только создать новые рабочие места, но и повысить эффективность и надежность выпускаемой продукции», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

«На строящихся площадях планируется производство трубной продукции, механическая обработка деталей, сборка теплообменных аппаратов. Реализация данного проекта важна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения формирования новых производств, которые пока не представлены в Новосибирской области», – прокомментировал директор ООО «СТИМ» Максим Потылицын.

Программа Минэкономразвития позволяет снизить процентную нагрузку для заемщиков, реализующих инвестиционные проекты в сфере науки и технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.