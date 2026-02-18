ВТБ профинансировал строительство дополнительных производственных площадей в Новосибирске

ВТБ предоставил финансирование в объеме 50 млн рублей новосибирской компании «СТИМ». Средства направят на строительство дополнительных производственных площадей, а также производственный реинжиниринг.

ООО «СТИМ» ведет деятельность в сфере разработки и производства теплообменного оборудования. В настоящее время компания реализует в Новосибирской области проект строительства современного высокотехнологичного производства, включающий возведение трех цехов и объектов заводской инфраструктуры. Инвестиции предоставлены в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России 1764.

«Поддержка предпринимательства – одна из наших приоритетных задач. Мы готовы предоставить оптимальные решения для реализации инвестиционных проектов в текущих экономических условиях, в том числе с привлечением льготного финансирования. Расширение производственных площадей позволит компании СТИМ не только создать новые рабочие места, но и повысить эффективность и надежность выпускаемой продукции», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

«На строящихся площадях планируется производство трубной продукции, механическая обработка деталей, сборка теплообменных аппаратов. Реализация данного проекта важна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения формирования новых производств, которые пока не представлены в Новосибирской области», – прокомментировал директор ООО «СТИМ» Максим Потылицын.

Программа Минэкономразвития позволяет снизить процентную нагрузку для заемщиков, реализующих инвестиционные проекты в сфере науки и технологий, туризма, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT.