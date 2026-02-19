19 февраля — день Вукола Телятника: традиции, запреты и приметы

Православная церковь 19 февраля чтит память святителя Вукола Смирнского — ученика апостола Иоанна Богослова и первого епископа города Смирны. В народном календаре этот день называют Вукол Телятник или Жуколы. Считается, что именно с этой даты начинается массовый отёл коров.
Кто такой святитель Вукол
Святитель Вукол был ближайшим сподвижником Иоанна Богослова. Апостол поставил его первым епископом Смирны за ревность к вере и добродетели. Вукол мирно управлял паствой, обращал язычников и защищал христиан от ересей. Он скончался около 100–105 года. На его могиле выросло миртовое дерево, от которого многие получали исцеление. Свою паству он передал другому великому ученику — священномученику Поликарпу Смирнскому.
Традиции дня Вукола
В народе день прозвали Телятником, потому что с 19 февраля начинался массовый отёл коров. Новорождённых телят называли «жуколами». Говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Чтобы роды прошли благополучно, стельных коров кормили лучшим кормом, а хлев окуривали чабрецом.
Особый обряд совершали после двенадцатого удоя — «моление молока». Из него варили кашу, старшая женщина в семье трижды поднимала её над головой со словами: «На сто бычков! На тысячу телушек!». Кашу съедали всей семьёй, а пенку отдавали телёнку.
Что можно делать 19 февраля
В этот день принято заниматься домашними делами, уборкой и заботиться о домашних животных, особенно о стельных коровах. Одиноким людям, мечтающим создать семью, советуют сходить в храм и помолиться святому Вуколу о встрече со второй половинкой.
Что нельзя делать
-
Продавать или отдавать молоко, особенно от только что отелившейся коровы — считалось, что корова перестанет доиться.
-
Ругать или прогонять корову, если она громко мычит — так она якобы выгоняет из дома бедность.
-
Сгонять с места кошку, если она уселась на пороге хлева или дома.
-
Выбрасывать мусор — чтобы не навлечь проблемы с отёлом.
-
Гладить новорождённого телёнка по спине или хребту — верили, что он может заболеть.
-
Рассказывать посторонним о родившемся телёнке и хвастаться им — к сглазу.
-
Давать деньги в долг и покупать новый кошелёк — к убыткам.
-
Заключать крупные сделки и подписывать важные договоры — высока вероятность ошибки.
-
Ссориться с близкими — конфликт может затянуться надолго.
-
Спрашивать у беременной о поле будущего ребёнка — чтобы у младенца не появилось родимое пятно.
-
Называть новорождённого телёнка именем его умершего или проданного предшественника — к несчастливой судьбе.
О чём молиться святому Вуколу
Святителя просят о благополучном отёле коров, здоровье телят, защите домашних животных от падежа и болезней. Ему молятся о достатке в доме, укреплении веры, исцелении от недугов и помощи в жизненных испытаниях.
Приметы на 19 февраля
-
Если на восходе небо фиолетовое — день будет ясным.
-
Золотистая заря — к солнечной погоде.
-
Холодный день — к тёплой и ранней весне.
-
Сильные морозы — к жаркому и засушливому лету.
-
Оттепель — к плохому удою у коров.
-
Девушка, помолившаяся в церкви о замужестве, может выйти замуж в течение года.
-
Сон в ночь на 19 февраля считается вещим или несущим подсказку. Его не рассказывают, но стараются запомнить.
