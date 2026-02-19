82.76% -1.2
сегодня 13:54
проиcшествия

Новосибирец устроил нападение с ножом в общежитии

Фото: Сиб.фм
Конфликт произошел в ходе совместного распития алкоголя.

Новосибирец напал на своего собутыльника в одном из общежитий Новокузнецка, пишет vse42.ru. Инцидент произошел на улице Кирова.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Кузбассу, потасовка случилась ночью. Соседи услышали шум и звуки драки и вызвали силовиков.

На месте сотрудники нашли мужчину с большим количеством ножевых ранений.

Пострадавший был доставлен в больницу, а подозреваемого в нападении новосибирца передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

По предварительным данным, во время совместного распития алкоголя мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку и закончился ударами ножом.

Александра Моисеева
Журналист

