Новосибирец устроил нападение с ножом в общежитии

Конфликт произошел в ходе совместного распития алкоголя.

Новосибирец напал на своего собутыльника в одном из общежитий Новокузнецка, пишет vse42.ru. Инцидент произошел на улице Кирова.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Кузбассу, потасовка случилась ночью. Соседи услышали шум и звуки драки и вызвали силовиков.

На месте сотрудники нашли мужчину с большим количеством ножевых ранений.

Пострадавший был доставлен в больницу, а подозреваемого в нападении новосибирца передали полиции для выяснения всех обстоятельств.

По предварительным данным, во время совместного распития алкоголя мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку и закончился ударами ножом.