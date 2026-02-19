Новосибирцам напомнили о штрафах до 400 тысяч за сожжение чучела на Масленицу

Приближающиеся масленичные гулянья могут обернуться для жителей Новосибирска серьезными финансовыми потерями, если не соблюдать правила пожарной безопасности. О возможных последствиях популярного обряда рассказал юрист Демьян Карякин.

Как пояснил эксперт, прямого запрета на сжигание чучела не существует, однако ответственность наступает при любых нарушениях противопожарных норм. Размер штрафа напрямую зависит от статуса нарушителя и тяжести последствий.

Если нарушения правил пожарной безопасности не повлекли ущерба, обычным гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания выше – от 20 до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 40 до 60 тысяч рублей. Самые крупные штрафы предусмотрены для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Штрафы вырастут, если в результате сожжения чучела пострадали люди или имущество. В особо серьёзных случаях наказание становится еще жестче. Размер взыскания может вырасти до 2 миллионов рублей, а для организаций возможна приостановка деятельности на срок до трех месяцев. Кроме того, существует риск привлечения к уголовной ответственности.

