Смерть за блинами: почему конкурсы по поеданию становятся последними

Масленица — праздник, который в России любят за блины, гулянья и дух соревнований. Но за весёлыми конкурсами с секундомером и призами скрывается страшная статистика: каждые несколько лет страна получает новость о погибшем прямо на сцене «чемпионе». Сценарий одинаковый — овации, победа, падение, синева, реанимация и тишина. Вердикт медиков — пищевод забит блинами.

Легенда гласит, что ещё Иван Андреевич Крылов умер после того, как объелся блинами на Масленицу. Историки спорят, но символичность этой истории пугающе точна. Любовь к еде на Руси не считалась пороком, но любовь к рекордам в еде оборачивается русской рулеткой с тестом вместо патрона.

Трагедии, которые повторяются

В 2009 году в Черняховске Калининградской области 48-летний победитель конкурса успел получить награду, прежде чем упал замертво. Скорая приехала быстро, но спасти мужчину не смогли. Праздник продолжился без него.

В 2016 году аналогичная история повторилась в Воронеже, в 2019-м — во Владимире. Там 45-летний мужчина не оставил врачам шанса, смерть наступила мгновенно.

1 марта 2025 года трагедия произошла в посёлке Берёзовский. Женщина приехала из соседнего населённого пункта, чтобы участвовать в конкурсе по скоростному поеданию блинов. Она глотала их, почти не пережёвывая. Когда стало плохо, вокруг растерялись. Скорую ждали из райцентра около получаса. К приезду медиков женщина была мертва. Гулянья продолжились, тело накрыли на месте.

Годом ранее в Омской области 38-летняя участница аналогичного соревнования подавилась и умерла, не дождавшись помощи.

Масленица как испытание на прочность

Блины — символ солнца, весны и радости. Но стоит добавить секундомер и азарт толпы, как праздник превращается в испытание на выживание. Несколько минут триумфа, громкие возгласы, приз — и резкий обрыв прямо под флагами Масленицы.

Каждый раз всё начинается одинаково: «А ну-ка, кто быстрее?» И каждый раз заканчивается одинаково. Но организаторы продолжают проводить конкурсы, а участники — выходить на сцену.