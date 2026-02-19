Триколор и фигура военного появятся на телебашне Новосибирска в День защитника Отечества

23 февраля телебашня филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети в Новосибирске будет подсвечена в цветах российского флага.

С 20:00 до 23:00 на медиафасаде появятся надписи «23 февраля» и «День защитника Отечества», а также тематическая символика: красная звезда, силуэт военнослужащего на фоне триколора, эмблемы сухопутных войск, ВДВ и Военно-морского флота, георгиевская лента.

Как сообщили в РТРС, праздничную иллюминацию смогут увидеть жители и гости города в центральной части Новосибирска.

Кроме того, с 20 по 22 февраля телебашня будет работать в режиме архитектурно-художественной подсветки по сценарию выходного дня — в преддверии праздника.