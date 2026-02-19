82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:55
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 14:55
пробки
5/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 12:25
общество

В Новосибирске возбудили дело после жалоб на плесень в доме на Минина

Фото: Сиб.фм / Следственный комитет России
Подпишитесь на Telegram-канал

Жильцы многоквартирного дома 1956 года постройки на улице Кузьмы Минина в Новосибирске несколько лет жалуются на последствия ремонта фасада, который прошёл в 2022 году.

После него в квартирах начали промерзать стены, появилась сырость и плесень. Люди болеют, в том числе дети. Обращения в инстанции результата не дали, сообщили в Информационном центре СК России.

Ситуацией заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования. Уголовное дело уже возбудили.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.