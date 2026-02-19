В Новосибирске возбудили дело после жалоб на плесень в доме на Минина

Жильцы многоквартирного дома 1956 года постройки на улице Кузьмы Минина в Новосибирске несколько лет жалуются на последствия ремонта фасада, который прошёл в 2022 году.

После него в квартирах начали промерзать стены, появилась сырость и плесень. Люди болеют, в том числе дети. Обращения в инстанции результата не дали, сообщили в Информационном центре СК России.

Ситуацией заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования. Уголовное дело уже возбудили.