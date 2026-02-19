Выплаты к 23 февраля: три категории — остальные, не обольщайтесь

В социальных сетях активно распространяются «секретные списки» с обещаниями выплат: одни обещают по 5000 рублей ветеранам, другие — по 10 000 бюджетникам, а некоторые даже собирают паспортные данные для оформления. Остановитесь: это не ваши деньги.

Мы изучили официальные источники, региональные постановления и законопроекты. Давайте разберемся, кто в этом году действительно получит денежные выплаты к празднику, а кто останется лишь с открыткой и коробкой конфет.

Первое и главное: универсальных выплат для всех не будет

Закон о единовременной выплате ко Дню защитника Отечества не был принят ни в декабре, ни в январе, ни сейчас. Это означает, что пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла, чернобыльцы и другие федеральные льготники не получат к 23 февраля никаких дополнительных средств сверх своих обычных пенсий и пособий. Если вам сообщают обратное — это ложь.

Кто все-таки получит деньги?

Аккуратно, без громких заголовков. Вот три реальных категории.