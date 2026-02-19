82.76% -1.2
общество

Выплаты к 23 февраля: три категории — остальные, не обольщайтесь

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
В социальных сетях активно распространяются «секретные списки» с обещаниями выплат: одни обещают по 5000 рублей ветеранам, другие — по 10 000 бюджетникам, а некоторые даже собирают паспортные данные для оформления. Остановитесь: это не ваши деньги.

Мы изучили официальные источники, региональные постановления и законопроекты. Давайте разберемся, кто в этом году действительно получит денежные выплаты к празднику, а кто останется лишь с открыткой и коробкой конфет.

Первое и главное: универсальных выплат для всех не будет

Закон о единовременной выплате ко Дню защитника Отечества не был принят ни в декабре, ни в январе, ни сейчас. Это означает, что пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла, чернобыльцы и другие федеральные льготники не получат к 23 февраля никаких дополнительных средств сверх своих обычных пенсий и пособий. Если вам сообщают обратное — это ложь.

Кто все-таки получит деньги?

Аккуратно, без громких заголовков. Вот три реальных категории.

  1. Семьи военнослужащих и участники СВО Им действительно перечисляют выплаты, но не в честь праздника, а в рамках системы поддержки. Февраль — не исключение. Что именно приходит:

    • Ежемесячные выплаты на детей военнослужащих.
    • Пособие для беременной жены призывника.
    • Пенсии по потере кормильца. Важно: при назначении пособия на детей доход мобилизованного не учитывается. Это не деньги к 23 февраля, но реальная экономия для семейного бюджета.

  2. Региональные льготники — но не везде Здесь все зависит от региона:

    • В некоторых местах власти выделили средства на поздравление ветеранов боевых действий.
    • В некоторых регионах отмечают бывших несовершеннолетних узников и блокадников (совмещая с памятными датами).
    • В отдельных муниципалитетах раздают подарочные наборы или выплачивают по 500–1500 рублей труженикам тыла. Где не ожидаются выплаты:
    • В большинстве регионов. Бюджеты уже составлены, и доплаты не предусмотрены. Нет единого федерального списка «праздничных регионов» — все решается на местах, зачастую в последние дни перед праздником.

  3. Работники, чьи работодатели не скупятся Законодательство не обязывает работодателей выплачивать премии мужчинам к 23 февраля. Но многие компании все же:

    • Выплачивают фиксированную сумму (обычно от 1000 до 5000 рублей).
    • Подарят сертификаты в магазины электроники или спортивной тематики.
    • Поздравляют бывших военнослужащих из числа сотрудников более щедро. Где искать информацию: смотрите коллективный договор или приказ о премировании. Если в документах ничего не указано — выплат не будет.
