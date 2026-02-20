82.76% -1.2
вчера 22:00
общество

Потери ВСУ и уничтоженная техника НАТО: что известно о боях в зоне СВО на 20 февраля

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе действий Вооружённых сил на период с 14 по 20 февраля 2026 года.

Сообщается, что подразделения разных группировок войск проводили удары по объектам в нескольких регионах Украины. В отчёте отмечается, что поражены объекты промышленной, энергетической, транспортной инфраструктуры и склады вооружений.

По информации ведомства, подразделения «Север» закрепляли позиции в Сумской области, «Южная» группировка — в Донецкой Народной Республике, «Центр» и «Восток» — на территории Запорожской области, а группировка «Днепр» — в Запорожской области.

Кроме этого, Минобороны сообщило о применении различных средств, включая ударные беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, а также о контроле над рядом населённых пунктов.

Игорь Кириченко
Журналист

