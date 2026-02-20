82.76% -1.2
сегодня 12:50
общество

Пять тонн опасной молочки сняли с продажи в Новосибирской области

В 2025 году специалисты регионального Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в торговых сетях Новосибирской области и забраковали больше пяти тонн небезопасного товара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 февраля.

Всего исследовали сотни образцов: 493 пробы проверили по санитарно-химическим показателям, 445 — по микробиологическим, ещё 163 — по физико-химическим. В итоге выявили 11 партий, не соответствующих требованиям безопасности. Весь опасный товар сняли с продажи.

В Роспотребнадзоре напомнили: покупать молоко и молочку стоит только в официальных торговых точках и внимательно смотреть на качество продукции.

Кристина Уколова
Журналист

