сегодня
20 февраля, 12:01
пробки
4/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 09:02
культура

Шаман заявил, что «духи спросят» с SHAMAN за облизывание Байкала

Фото: Сиб.фм / соцсети SHAMAN
Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опубликовал видео, на котором облизывает лёд Байкала и сопровождает ролик пометкой «18+».

Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков раскритиковал действия артиста, отметив, что озеро имеет особое духовное значение для местных жителей.

«Подобные поступки недопустимы. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя, это проявление деградации», — заявил Цыбиков, добавив, что, по его убеждениям, «духи» озера могут потребовать с артиста ответ за такое поведение.

Александр Борисов
журналист

