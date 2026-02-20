Шаман заявил, что «духи спросят» с SHAMAN за облизывание Байкала

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опубликовал видео, на котором облизывает лёд Байкала и сопровождает ролик пометкой «18+».

Руководитель религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков раскритиковал действия артиста, отметив, что озеро имеет особое духовное значение для местных жителей.

«Подобные поступки недопустимы. Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя, это проявление деградации», — заявил Цыбиков, добавив, что, по его убеждениям, «духи» озера могут потребовать с артиста ответ за такое поведение.