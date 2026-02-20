82.76% -1.2
сегодня 04:30
общество

Сирота взыскивает с новосибирских чиновников 3 млн рублей за неисполнение решения суда

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
Сирота Кирилл Титков подал иск к администрации Барабинска в связи с тем, что чиновники с августа 2025 года не исполняют решение суда о выплате ему 2,8 миллионов рублей. Сибиряк взыскивает с чиновников эту сумму, расходы на юриста, а также процент за пользование чужими деньгами.

Как сообщил Титков Сиб.фм, общая сумма исковых требований к чиновникам составила 2 951 833 рублей.

«Я повторно обратился в суд, потому что администрация города не исполнила вступившее в законную силу решение суда и в течение шести месяцев не выплатила присужденные мне 2,8 млн рублей за расселение ветхого жилья. В связи с длительной задержкой исполнения решения и отсутствием каких-либо выплат я вынужден взыскивать дополнительно 143 тысячи рублей в качестве компенсации за просрочку и защиту своих законных прав. Ведь мое жилье не пригодно для проживания, а у друзей уже пожить уже выглядит стыдно. Снимаю квартиру уже много лет, хотя имею право на жилье от государства», — пояснил Титков.

Кирилл никогда не знал своего отца, а мать потерял в пятилетнем возрасте. После окончания интерната для сирот он попал в ветхий барк на улице Песчаной в Барабинске. Дом признали аварийным в 2017-ом году и обещали расселить до ноября 2020 года. Но этот срок нарушен почти на пять лет. Подробно его история изложена в публикации.

Титков неоднократно добивался привлечения сотрудников администрации к уголовной ответственности, однако уголовное дело отменяли 7 раз. Официальная причина неисполнения решения суда в пользу сироты: отсутствие денег в бюджете.

Виктор Бобровников
Главный редактор

