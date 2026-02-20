В Новосибирской области около 70% дел о нарушении закона «О рекламе» заканчиваются предупреждением. Об этом Сиб.фм рассказал начальник УФАС России по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

«Эффект от нашей деятельности не сугубо собирательный, а скорее направлен на пресечения нарушений и их недопущение в дальнейшем. Когда кто-то нарушает рекламное законодательство, мы выдаем предупреждение, фигурант его исправляет. Рецидивы появляются довольно редко, но тогда повторный нарушитель, конечно, привлекается к административной ответственности», — отметил Сухоплюев.

