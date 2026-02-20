82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:01
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 12:49
экономика

В Новосибирской области около 70% дел о нарушении закона «О рекламе» заканчиваются предупреждением

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области около 70% дел о нарушении закона «О рекламе» заканчиваются предупреждением. Об этом Сиб.фм рассказал начальник УФАС России по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

«Эффект от нашей деятельности не сугубо собирательный, а скорее направлен на пресечения нарушений и их недопущение в дальнейшем. Когда кто-то нарушает рекламное законодательство, мы выдаем предупреждение, фигурант его исправляет. Рецидивы появляются довольно редко, но тогда повторный нарушитель, конечно, привлекается к административной ответственности», — отметил Сухоплюев.

Ранее сообщалось, что новосибирский «Главрыбвод» уличили в сговоре на еловых ветках с исполнителем многомиллионного контракта.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.