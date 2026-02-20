В России запретят продавать бананы меньше 14 см

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на бананы сорта Musa, впервые регулирующий качество этих фруктов.

Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Стандарт делит бананы на три класса — экстра, первый и второй — и устанавливает требования к плодам и кистям. В частности, в каждой кисти допускается не более одного плода с остатком плодоножки. Фрукты должны иметь лёгкий огуречный запах и выделять млечный сок при разрезании.

Минимальная длина бананов экстра-класса составляет 20 см, первого класса — 19 см, второго — 14 см.