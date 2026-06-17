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общество
На правах рекламы реклама

Летний ТОП-КЛУБ 2026: как стать сильнее в эпоху перемен

Фото предоставлено ООО Центр «Харизма» Нелли Власовой / опубликовано СИБ.ФМ
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9 июля в Новосибирске в отеле DoubleTree by Hilton состоится летний ТОП-КЛУБ 2026 — событие для собственников бизнеса, генеральных директоров и топ-менеджеров, посвященное теме «Антихрупкость лидера».

Сегодня руководителям приходится принимать решения в условиях постоянной неопределенности. Как сохранять эффективность под давлением? Где искать новые возможности во время кризисов? Какие качества помогают лидеру не просто выдерживать изменения, а использовать их для роста? Ответы на эти вопросы участники получат на летней встрече ТОП-КЛУБа.

В программе — выступления известных предпринимателей, бизнес-тренеров и экспертов, которые поделятся реальными кейсами и практическими инструментами управления. Среди спикеров — бизнес-тренер и спикер TEDx Арсен Рябуха, коуч первых лиц компаний Юлия Булгакова, сооснователь Antonio Family и фабрики игрушек «Мякиши» Евгений Антонов, а также предприниматель и основатель ряда крупных проектов Вадим Кулубеков.

Участников ждут живые дискуссии, истории преодоления сложных периодов в бизнесе, разговор о лидерстве, устойчивости и эффективной коммуникации. Особое внимание будет уделено практическим инструментам, которые можно внедрить в работу сразу после мероприятия.

ТОП-КЛУБ традиционно объединяет активное бизнес-сообщество региона и становится площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и вдохновения для развития компаний.

Кроме основной программы, 10 июля состоится закрытая «Регата для первых» — специальное мероприятие для собственников бизнеса и руководителей.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 18+

Реклама. ООО Центр «Харизма» Нелли Власовой. ИНН: 5406140449. Erid:2W5zFH4UdRT

Реклама. ООО Центр «Харизма» Нелли Власовой. ИНН: 5406140449. Erid:2W5zFH4UdRT

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Галина Дидан
Журналист

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