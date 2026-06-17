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общество
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В Сибири выросла популярность сервиса Сбера «Деньги до зарплаты»

Фото: СБЕР / опубликовано СИБ.ФМ
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Сибиряки стали чаще пользоваться сервисом Сбера «Деньги до зарплаты» — с начала года было выдано порядка полумиллиона займов, что на 40% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Почти в полтора раза вырос и объем выдач.

Самые активные пользователи сервиса живут в Красноярском крае, Кемеровской области и Алтайском крае — на эти регионы приходится более половины всех клиентов из Сибири. Наиболее впечатляющий прирост количества выдач – более, чем в 2 раза – продемонстрировали в Тыве.

Для того, чтобы получить деньги до зарплаты, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн. Средства зачисляются мгновенно, ими можно пользоваться при безналичных покупках или снять с карты. Погашение пройдет автоматически, о чем банк предупредит заранее.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сервис "Деньги до зарплаты" в СберБанк Онлайн – это быстрое и простое финансовое решение, которое решает задачу оперативного получения средств без лишних формальностей. Мы убрали все барьеры и сделали его максимально удобным, а нашим зарплатным клиентам доступны сниженная процентная ставка и более высокие лимиты».

Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6% – 44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом.

Фото В Сибири выросла популярность сервиса Сбера «Деньги до зарплаты» 2

Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Erid:2W5zFGAY3E1

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Галина Дидан
Журналист

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