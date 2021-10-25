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«Там была ревность»: соседи рассказали о ночном скандале в квартире на Челюскинцев, из которой выпали мужчина и женщина

Фото «Там была ревность»: соседи рассказали о ночном скандале в квартире на Челюскинцев, из которой выпали мужчина и женщина
Фото «Там была ревность»: соседи рассказали о ночном скандале в квартире на Челюскинцев, из которой выпали мужчина и женщина

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм; vk.com

22 октября в Новосибирске погибли мужчина и женщина, выпавшие из окна квартиры на пятом этаже в элитном доме на Челюскинцев. Соседи рассказали, что трагедии предшествовала ссора.

Соседи рассказали новые подробности гибели 42-летнего Евгения и 32-летней Екатерины, которых обнаружили прохожие утром 22 октября под окнами дома по улице Челюскинцев в Новосибирске. Перед падением с пятого этажа пара бурно ссорилась.

«Живём снизу, были слышны крики, ругань, драка какая-то даже была, судя по звукам, – рассказал журналисту Сиб.фм очевидец. – Там была ревность, с его стороны. А потом бах один раз, бах второй – уже мёртвые внизу лежат».

Очевидцы рассказывают, что сначала выпала женщина, а секунд через 30 мужчина. Это подтверждает видео с камер наблюдения, гуляющее по соцсетям. Сейчас соседи пары не исключают, что Евгений мог «вытолкнуть» Екатерину.

У погибшей женщины остался ребёнок, буквально за несколько часов до своей смерти она разговаривала с братом, и всё «было нормально». По словам соседей, женщина только год назад ушла от мужа и отца своего ребёнка.

Следователи уже возбудили уголовное дело после падения пары из окна. Однако в Следственном комитете не сообщают, что на самом деле произошло за дверями элитной квартиры тем злополучным утром. В СК также отказываются называть статью, по которой возбуждено уголовное дело.

Напомним, тела мужчины и женщины на асфальте у магазина тканей и швейной фурнитуры «Логос» обнаружили прохожие – прямо напротив окон, где пара жила вместе с сыном погибшей от первого брака. В день трагедии журналист Сиб.фм побывала на улице Челюскинцев и узнала, что известно о погибшей паре и почему родные Екатерины уверены, что в семь утра женщина ещё была жива.

Если вам известны обстоятельства трагедии или вы знакомы с погибшими – свяжитесь с нашим криминальным журналистом 8 (923) 134-83-31 (для разговоров), 8 (953) 775-22-29 (ватсап, телеграм). Можно анонимно!

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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