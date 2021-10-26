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Новосибирский оперштаб не стал вводить локдаун для торговых центров

Фото Новосибирский оперштаб не стал вводить локдаун для торговых центров
Фото Новосибирский оперштаб не стал вводить локдаун для торговых центров

ФОТО Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новые ковидные ограничения не затронут работу торговых центров в Новосибирске, об этом рассказал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

С 30 октября в Новосибирской области вступают новые ковидные ограничения, которые коснутся многих развлекательных и спортивных учреждений. Торговые центры продолжат работу в прежнем режиме.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов пояснил, что никаких дополнительных ограничений в работе торговых и торгово-развлекательных центров в нерабочие дни пока вводить не собираются.

"Торговые центры продолжат свою работу по привычному графику, но при этом обязательно строгое соблюдение масочного режима", — подчеркнул Петухов.

В Новосибирской области официально объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом продление выходных после 7 ноября не планируется. В этот период приостанавливается посещения гражданами аквапарка, а также закрытых павильонов зоопарка. Также приостанавливается работа объектов общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Исключения: услуги по доставке заказов, обслуживание на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказание услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс и автозаправочных станций.

Напомним, 26 октября первый замгубернатора Юрий Петухов объяснил, при каких условиях в Новосибирской области может быть продлён режим нерабочих дней.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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