Новосибирский оперштаб не стал вводить локдаун для торговых центров

ФОТО Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новые ковидные ограничения не затронут работу торговых центров в Новосибирске, об этом рассказал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

С 30 октября в Новосибирской области вступают новые ковидные ограничения, которые коснутся многих развлекательных и спортивных учреждений. Торговые центры продолжат работу в прежнем режиме.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов пояснил, что никаких дополнительных ограничений в работе торговых и торгово-развлекательных центров в нерабочие дни пока вводить не собираются.

"Торговые центры продолжат свою работу по привычному графику, но при этом обязательно строгое соблюдение масочного режима", — подчеркнул Петухов.

В Новосибирской области официально объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом продление выходных после 7 ноября не планируется. В этот период приостанавливается посещения гражданами аквапарка, а также закрытых павильонов зоопарка. Также приостанавливается работа объектов общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Исключения: услуги по доставке заказов, обслуживание на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказание услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс и автозаправочных станций.

Напомним, 26 октября первый замгубернатора Юрий Петухов объяснил, при каких условиях в Новосибирской области может быть продлён режим нерабочих дней.