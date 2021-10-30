Новая выплата пенсионерам в ноябре 2021: кто получит по 50 тысяч до 22 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Почти 80 тысяч пенсионеров могут рассчитывать на выплату 50 тысяч рублей в ноябре 2021 года.

Постановление о единовременной выплате 50 тысяч рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее указ издал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, на эти средства могут рассчитывать ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По данным министерства труда РФ, деньги будут отправлены почти 77 тысячам человек. Известно, что для этого из государственного бюджета выделено около четырёх миллиардов рублей.

Как отметили в Минтруде, выплату произведут в ноябре этого года органы, которые осуществляют пенсионное обеспечение: это значит, что деньги поступят к ветеранам вместе с пенсией.

При этом выплата предназначается не только россиянам, но также жителям Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Причиной такой инициативы стала 80-я годовщина открытия Дороги жизни. В военные годы это была единственная транспортная магистраль, по которой жителям доставляли продовольствие. Она была проложена к Ленинграду по льду Ладожского озера.

Как ранее писал Сиб.фм, из-за праздничных дней график зачисления пенсий и социальных выплат в ноябре 2021 года частично изменится. О подробном графике и его условиях мы писали здесь.

Напомним, также прибавку к пенсиям в ноябре этого года получат бывшие лётчики и шахтёры. Увеличение выплаты будет и для тех пенсионеров, кому исполнилось 80 лет в октябре 2021 года.