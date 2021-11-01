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В Новосибирске чёрная Toyota Crown врезалась в столб на улице Фабричной

Фото В Новосибирске чёрная Toyota Crown врезалась в столб на улице Фабричной
Фото В Новосибирске чёрная Toyota Crown врезалась в столб на улице Фабричной

Водитель и пассажирка автомобиля Toyota Crown были доставлены в новосибирскую больницу — у мужчины перелом ноги.

В понедельник, 1 октября, возле дома 55/3 к.2 по улице Фабричной Железнодорожного района Новосибирска 25-летний водитель Toyota Crown наехал на световую опору. ДТП произошло утром в 12:40.

В результате аварии водитель и пассажирка 1997 года рождения были доставлены с травмами в больницу. По предварительной информации у водителя — перелом ноги.

Фото В Новосибирске чёрная Toyota Crown врезалась в столб на улице Фабричной 2

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все подробности произошедшего, в том числе — превысил ли водитель иномарки допустимую скорость.

Фото В Новосибирске чёрная Toyota Crown врезалась в столб на улице Фабричной 3

В этот же день 1 ноября в Новосибирске погиб 49-летний водитель грузовика МАЗ. Мужчина умер за рулём своей фуры, а после его автомобиль врезался в другой грузовик. Спасатели вытащили из кабины тело погибшего и передали его сотрудникам полиции и бригаде врачей. Известно, что у мужчины случился инсульт.

Ранее под Новосибирском на трассе произошла смертельная авария: автомобиль Mazda влетел в тягач марки MAN. Водитель легкового автомобиля погиб на месте от полученных травм. ДТП произошло после того, как один из водителей попытался совершить обгон на запрещённом участке.

Напомним, в минувшую пятницу, 29 октября, на Выборной улице в Октябрьском районе Новосибирска произошло тройное ДТП. В 08:15 возле дома № 86 столкнулись кроссовер LADA XRay, седан LADA Granta и хэтчбек Toyota Vitz. Известно, что 45-летний водитель Toyota Vitz погиб на месте от полученных травм. Водитель второго автомобиля пострадал. Позже в сети попало видео аварии — оказалось, что момент столкновения попал на запись видеорегистратора проезжающей машины.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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