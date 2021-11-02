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«Без забитых голов не выигрывают»: Мартемьянов прокомментировал матч «Сибири» с «Йокеритом»

Фото «Без забитых голов не выигрывают»: Мартемьянов прокомментировал матч «Сибири» с «Йокеритом»
Фото «Без забитых голов не выигрывают»: Мартемьянов прокомментировал матч «Сибири» с «Йокеритом»

Фото с сайта hcsibir.ru

Главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов оценил игру своих подопечных с «Йокеритом» 1 ноября. По его мнению, новосибирской команде не хватило напора в атаке.

1 ноября ХК «Сибирь» провёл домашний матч с финским «Йокеритом». Хозяева льда проиграли со счётом 0:2. Авторами шайб стали Ханнес Бьёрнинен и Давид Скленичка, забившие на 46-й 60-й минутах соответственно.

Комментируя игру, главный тренер «Снеговиков» Андрей Мартемьянов высказал мнение, что команде не хватило «зуба» в атаке.

«Сегодня сыграли в обороне в общем-то неплохо, единственная грубая ошибка привела сразу к голу, соперник мастерового использовал её. И там дальше полетели. То, что мы проиграли хорошей команде, — это да. В атаке, конечно, сыграли без зуба. И очень волнует численное большинство, это ахиллесова пята наша. Работаем, но сдвигов пока не вижу. Команде всё было высказано. Шанс был зацепиться, но мы его, к сожалению, не использовали. Без забитых голов не выигрывают», — сказал он на послематчевой пресс-конференции.

Оценивая выступление команды из Хельсинки, Мартемьянов отметил качественную игру и в обороне, и в атаке. По его словам, «Йокерит» знает, что делает на льду.

При этом тренер допустил, что «Сибирь» могла уступить из-за четырёхдневной паузы.

Напомним, что в предыдущих двух матчах новосибирская команда оказалась сильнее соперников. Подопечные Мартемьянова обыграли ЦСКА 1:0 и челябинский «Трактор» 2:0.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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