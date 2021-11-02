Раскрыты подробности о состоянии двух упавших в кипяток рабочих в Новосибирске

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Двое рабочих, которые 1 ноября упали в яму с кипятком в здании новосибирского лицея, находятся в реанимации.

1 ноября троих рабочих с ожогами 1-3 степени тяжести доставили в больницу, позднее один из пострадавших скончался в больнице. Двое рабочих остаются в реанимации, сообщили в правоохранительных органах.

«Один из пострадавших, 54-летний инженер СГК, скончался в больнице с 75% ожогами. Двое рабочих остаются в реанимации, у них обожжено от 55 до 70% тела», – сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла 1 ноября. Трое рабочих провалились в яму с кипятком в здании лицея №12. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Сейчас в больнице находятся двое пострадавших. 55% ожогов тела получил 35-летний сотрудник СГК, он находится на аппарате ИВЛ. 54-летний слесарь лицея получил около 70% ожогов тела, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее Сиб.фм писал, что энергетики пообещали помочь семьям пострадавших сотрудников.