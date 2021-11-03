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Причиной крушения Ан-12 в Иркутской области назвали плохую погоду

Фото Причиной крушения Ан-12 в Иркутской области назвали плохую погоду
Фото Причиной крушения Ан-12 в Иркутской области назвали плохую погоду

Pixabay.com

В МЧС назвали причину, из-за которой грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области.

3 ноября в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку рухнул грузовой Ан-12. На борту самолета находилось 8 человек, двое из них погибли. Судьба остальных остается неизвестной. В МЧС рассказали, что могло стать причиной трагедии.

«Пока рассматриваются две версии крушения Ан-12. Это неисправность воздушного судна и плохая погода», – заявил в беседе с журналистами РИА Новости источник в экстренных службах.

По предварительным данным экстренного ведомства, упавший самолет в Иркутской области мог потерпеть крушение из-за плохой погоды либо технической неисправности.

Ранее Сиб.фм писал, что произошло с пассажирами рухнувшего в Иркутской области Ан-12.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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