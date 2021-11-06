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В Ленинском районе Новосибирска грейдер врезался в иномарку (видео)

Фото В Ленинском районе Новосибирска грейдер врезался в иномарку (видео)
Фото В Ленинском районе Новосибирска грейдер врезался в иномарку (видео)

Фото и видео АСТ-54

ДТП произошло на въезде с Тёщиного языка в Ленинском районе Новосибирска.

В субботу 6 ноября в Ленинском районе Новосибирска уборный грейдер врезался в правый бок иномарки. Об аварии рассказали подписчики сообщества "АСТ-54" ВКонтакте.

"Грейдер каким-то образом снёс [автомобиль], — поражается очевидец ДТП. — Как? Как — не пойму".

Авария произошла на въезде с Тёщиного языка на улицу Троллейную. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.

В этот же день 6 ноября в Новосибирской области произошло ещё несколько крупных аварий. Так, в Первомайском районе пожилой водитель сбил 13-летнего мальчика — ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

А на трассе Новосибирск – Барнаул, недалеко от города Новоалтайск столкнулись семь автомобилей. Очевидцы ДТП пишут в сообществе «АСТ-54», что сначала авария произошла из-за грузовика, который для обгона выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.В результате в ДТП оказались задействованы семь машин, единственным пострадавшим стал водитель «Рено Логан» – мужчине оказали помощь на месте.

В конце октября около трассы по направлению к Садовому посёлку фура полностью перевернулась на бок. В ожидании помощи водитель и пассажиры развели костёр недалеко от машины.

Напомним, недавно стало известно о массовом ДТП на трассе под Новосибирском, которое спровоцировали грузовые автомобили. Авария произошла на трассе между посёлком Мошково и селом Oяш. Как сообщили в публикации «ЧП Новосибирск», кабина грузовика оказалась смята после столкновения с тягачом. Также в ДТП получили повреждения два минивэна. Уточняется, что один из них, марки Toyota Alphard, перевозили на автовозе.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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