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Названа причина обрушения пола в лицее Новосибирска, где погибли двое рабочих

Фото Названа причина обрушения пола в лицее Новосибирска, где погибли двое рабочих
Фото Названа причина обрушения пола в лицее Новосибирска, где погибли двое рабочих

Фото Сиб.фм

По версии Следственного комитета, обрушение пола в новосибирском лицее № 12 произошло из-за подмытия грунта под полом.

Утром 1 ноября в Новосибирске в подвале лицея № 12 провалился пол: под землю в кипяток упали рабочие. Как рассказали в Следственном комитете по региону, обрушение пола произошло в результате подмытия грунта под полом.

Напомним, 1 ноября в здании лицея № 12 на улице Серебренниковской, 10 сотрудники СГК и слесарь проводили обследование теплосетевого узла. Они провалились в яму с кипятком, которая образовалась в подвале здания. Один из них от полученных травм скончался в первый день, вскоре умер ещё один рабочий. На данный момент третий с травмами госпитализирован в ожоговый центр.

«После данного происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где двое из них скончались. В настоящее время следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты повреждённые элементы теплосети, допрошены сотрудники школы и теплоснабжающей организации, проведены дополнительные осмотры места происшествия с участием специалистов», – сообщили в СК.

Напомним, что в Новосибирске по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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