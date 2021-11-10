Резкое похолодание до -13 ожидается в Новосибирске к концу недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске к концу недели произойдёт резкое похолодание от +3 градусов до -13 градусов.

В Новосибирск до конца недели придёт резкое похолодание, столбики термометров от +3 градусов резко упадут до -13 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

10 ноября температура воздуха днём составит +1...+3 градуса. В первой половине дня сохранится погода без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

В четверг, 11 ноября, в городе сохранится относительно тёплая погода. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, днём потеплеет до 0...+2 градусов. В этот день ожидается мокрый снег. Ветер сменит направление на северо-западный, будут порывы 4-9 м/с, местами до 14 м/с.

В пятницу, 12 ноября, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Ночью температура воздуха упадёт до -3...-8 градусов, местами в регионе будет до -13 градусов. Средняя температура днём составит 0...-5 градусов. Ночью также возможен снег, днём будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Отметим, что на прошлой неделе произошло серьёзное похолодание, когда ночные температуры воздуха достигали -20 градусов. В этот период на дорогах города образовался гололёд. Сиб.фм готовил репортаж из травмпункта в Новосибирске. Оказалось, что именно в этот период начали поступать пациенты с «гололёдными» травмами.