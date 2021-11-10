Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Минтрансе отреагировали на ссору женщины с дорожным рабочим в Новосибирске

Фото В Минтрансе отреагировали на ссору женщины с дорожным рабочим в Новосибирске
Фото В Минтрансе отреагировали на ссору женщины с дорожным рабочим в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Представители мэрии провели беседу с рабочими, которые ремонтировали дорогу в слякоть в Новосибирске.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области отреагировали на конфликт между женщиной и дорожным рабочим. Женщина возмутилась, что дорожники проводят ремонт в слякоть и записала происходящее на видео, однако едва не лишилась телефона.

Напомним, инцидент произошёл поздно вечером 8 ноября на улице Блюхера. Прохожие заметили, что дорожники укладывают асфальт в слякоть и начали снимать это на видео. В ответ один из рабочих подошёл к женщине с телефоном и едва его не отобрал.

В Минтрансе сообщили, что заказчиком ремонтных работ дорог по указанному адресу выступает мэрия Новосибирска. Их ремонтируют за счёт областного бюджета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Представители мэрии уже провели беседу с дорожными рабочими о необходимости корректного и вежливого общения с людьми. Кроме того, министерство направило независимый лабораторный контроль качества ремонта на улицу Блюхера. Результаты исследования покажут, соответствуют ли ремонтные работы нормативам.

Напомним, ранее власти Новосибирска заявили о том, что проверят дороги, которые рабочие асфальтировали в снегопад.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15792
Онколог назвал главную причину любого рака
13507
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12516
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11714
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8914
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8789
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7440
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели