В Минтрансе отреагировали на ссору женщины с дорожным рабочим в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Представители мэрии провели беседу с рабочими, которые ремонтировали дорогу в слякоть в Новосибирске.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области отреагировали на конфликт между женщиной и дорожным рабочим. Женщина возмутилась, что дорожники проводят ремонт в слякоть и записала происходящее на видео, однако едва не лишилась телефона.

Напомним, инцидент произошёл поздно вечером 8 ноября на улице Блюхера. Прохожие заметили, что дорожники укладывают асфальт в слякоть и начали снимать это на видео. В ответ один из рабочих подошёл к женщине с телефоном и едва его не отобрал.

В Минтрансе сообщили, что заказчиком ремонтных работ дорог по указанному адресу выступает мэрия Новосибирска. Их ремонтируют за счёт областного бюджета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Представители мэрии уже провели беседу с дорожными рабочими о необходимости корректного и вежливого общения с людьми. Кроме того, министерство направило независимый лабораторный контроль качества ремонта на улицу Блюхера. Результаты исследования покажут, соответствуют ли ремонтные работы нормативам.

Напомним, ранее власти Новосибирска заявили о том, что проверят дороги, которые рабочие асфальтировали в снегопад.