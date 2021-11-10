В Новосибирске родители пожаловались на длинную очередь в детской поликлинике

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (тематическое)

Родители пожаловались на огромные очереди в детской поликлинике Новосибирска. Маленьких пациентов отправили на медосмотр, однако они вынуждены ждать своей очереди всё утро.

В среду, 10 ноября, с самого утра в детской поликлинике № 4 на улице Новогодней, 35 в Ленинском районе Новосибирска образовалась большая очередь. Об этом сообщает «АиФ в Новосибирске» со ссылкой на очевидцев.

По словам пациентов с детьми, отделение поликлиники было забито с 9 утра, в коридоре стояли шум и крики. Как рассказала одна из мам, их направили сюда из детского сада – составили список детей, которым нужно пройти медосмотр как для диспансеризации для взрослых.

«Из профильных специалистов мальчикам надо пройти лора, невролога, офтальмолога и эндокринолога. Девочки должны ещё пройти гинеколога», – поделилась женщина.

Родители возмущены, что во время пандемии и такой высокой заболеваемости в детском саду решили устроить медосмотр. Однако в учреждении позднее сообщили, что осмотр не является обязательным.

Как сообщает «АиФ в Новосибирске», журналисты направили запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о длинные очередях в новосибирской поликлинике из-за тестов на коронавирус. Позднее в медучреждении объяснили, что большое количество пациентов связано с тем, что многие из них пришли без записи.