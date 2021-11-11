Медотвод при обязательной вакцинации: кому можно не делать прививку от COVID-19 для получения QR-кода – актуальный список

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

После объявления обязательной вакцинации жители, работающие в определённых отраслях экономики, обязаны делать прививки от COVID-19. Но остаются медицинские причины, которые дают россиянам право не делать прививку. Список профессий, подлежащих вакцинации, кому положен медотвод и где получить справку – в материале Сиб.фм.

Минздравом РФ установлен список причин, по которым граждане могут получить медицинский отвод. Его причины чётко прописаны в документе под названием временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

Противопоказаниями к вакцинации являются: возраст до 18 лет; гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Полный список оснований для медотвода опубликован и на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Документы, заменяющие QR-код вакцинированного от COVID-19, это: сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста, действительного в течение трёх дней с момента исследования, справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, либо справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

Список профессий, подлежащих обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация введена в Новосибирской области 12 октября 2021 года Постановлением главного санитарного врача № 001.

«Организации, где прививка стала обязательной

1.1. Осуществляющие деятельность в сфере:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, SPA-салонов, массажных салонов,

соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- социальной защиты и социального обслуживания населения;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправлении и подведомственных им организаций».

Позже в регионе ввели ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для курьеров и сотрудников гостиниц.

За справкой о медотводе – к участковому врачу

За медотводом от вакцинации против COVID-19 гражданам необходимо обратиться в поликлинику к своему участковому или лечащему врачу. Также получить справку можно в страховой компании. Но для этого понадобятся заключения специалистов о наличии противопоказаний к вакцинации. В случае с кормлением грудью понадобятся документы, которые подтвердят появление на свет ребёнка и лактацию.

Напоминаем, что с 12 ноября 2021 года в регионе заработала система QR-кодов. Как найти и скачать обновлённый QR-код на портале «Госуслуги» – читайте на Сиб.фм.