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Мощный снегопад с дождём ожидаются в Новосибирске 11 ноября

Фото Мощный снегопад с дождём ожидаются в Новосибирске 11 ноября
Фото Мощный снегопад с дождём ожидаются в Новосибирске 11 ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска с утра 11 ноября столкнулись со слякотью и снегом на улицах города.

Утром 11 ноября Новосибирск накрыл сильный снег с дождём, улицы погрязли в слякоти и снеге. Как передаёт Западно-Сибирский гидрометцентр, такая погода сохранится в течение первой половины дня.

При этом в городе будет относительно тёплая погода – температура воздуха составит -1...+1 градус. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Также на дорогах сохранится гололедица.

В отдельных районах Новосибирской области утром возможны туманы, также будет идти снег с дождём. Температура воздуха составит -1...+4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. На дорогах гололедица.

Отметим, что в Новосибирске начали обрабатывать противогололёдными материалами городские тротуары и дороги. К зимнему содержанию улично-дорожной сети приступили ещё 1 ноября. Кроме того, дорожные службы накануне начали подготовку к сегодняшнему снегопаду: в городе планируют организовать круглосуточные дежурства по вывозу выпавших осадков.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал предварительный прогноз погоды на зиму 2021–2022 в Новосибирской области.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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