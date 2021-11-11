Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В мэрии Новосибирска назвали возможных виновных в падении рабочих в кипяток

Фото В мэрии Новосибирска назвали возможных виновных в падении рабочих в кипяток
Фото В мэрии Новосибирска назвали возможных виновных в падении рабочих в кипяток

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В мэрии Новосибирска сообщили, что ответственность за безопасность школы, где трое рабочих провалились в кипяток, несёт само образовательное учреждение.

Ответственность за безопасность на территории лицея № 12 в Новосибирске, где трое рабочих 1 ноября провалились в яму с кипятком, лежит на самом образовательном учреждении. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

По информации властей, виновным в трагедии, в результате которой погибли двое из троих упавших в кипяток рабочих, может быть признан сотрудник школы.

Фото В мэрии Новосибирска назвали возможных виновных в падении рабочих в кипяток 2

"Директор учебного заведения назначает лиц, которые несут ответственность за безопасность школы. Пока этот человек не установлен", — отмечает "АиФ в Новосибирске".

В мэрии Новосибирска подчеркнули, что причины ЧП пока не установлены, следствие по делу продолжается. Однако в самом учреждении проведёт инструктаж по технике безопасности.

Напомним, трое мужчин в начале месяца провалились в подвале лицея в яму с кипятком. Ими оказались слесарь образовательного учреждения и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК), проводившие плановый осмотр теплового узла. Все рабочие получили серьёзные ожоги (от 50 до 80 % кожи) и были экстренно доставлены в реанимацию. Двое пострадавших скончались.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12932
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9175
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
9031
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
8172
Сбербанк выплатит всем россиянам по 4600 рублей 11 ноября 2021 года
8044
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7642
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели
7407
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19