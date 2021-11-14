Бойкот общепита после введения QR-кодов, влетевший в пассажиров Lexus и потасовка с полицией на митинге за сквер на МЖК — итоги выходных на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, ГИБДД Новосибирска, Instagram pelageya_insta, скрин из видео Владимира Кириллова в Facebook

С 12 ноября в Новосибирске ввели систему QR-кодов для заведений общепита, однако покупатели устроили байкот кафе и ресторанам. Пьяный мужчина на Lexus насмерть сбил женщину на остановке. Сотни новосибирцев вышли на стихийный митинг в защиту сквера и ввязались в потасовку с полицией. А певица Пелагея зачитает россиянам Географический диктант – всё это в итогах выходных на Сиб.фм.

Бойкoт общепита

В Новосибирске с 12 ноября ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита. Теперь на входах требуют подтверждение вакцинации или справку о перенесённом коронавирусе.

Однако бизнес уже начал терпеть убытки – за выходные посещаемость местных заведений упала на 70-80 %. Оказалось, одни жители Новосибирска просто отказались от посещения ресторанов, других не пускают в заведения из-за отсутствия QR-кода или справки, а третьи и вовсе не ходят в кафе или рестораны.

Поэтому на выходных большинство ресторанов и кафе провели с пустым залом. Аналогичная ситуация сегодня и в заведениях в торговых центрах, где вовсе отказались от фуд-кортов.

Пьяный водитель и смертельное ДТП

В субботу, 13 ноября, в Первомайском районе Новосибирска пьяный водитель Lexus сбил людей и наехал на ограждение. Погибла одна женщина в возрасте 30-35 лет, ещё двух мужчин госпитализировали в больницу с различными травмами.

После столкновения автомобиль перевернулся на бок. Изначально сообщалось, что мужчина сбил людей на остановке общественного транспорта. Однако, как позднее сообщил Сиб.фм инспектор отдела ГИБДД Щербин, пешеходы стояли не на остановке, на тротуаре.

В Госавтоинспекции также сообщили, что у водителя установлено алкогольное опьянение.

Потасовка с полицейскими на митинге

13 ноября в Новосибирске прошёл несанкционированный митинг в защиту сквера на МЖК, где активисты едва не подрались с сотрудниками полиции. На акцию вышли местные жители с требованием прекратить застраивать сквер ларьками.

Общественник Владимир Кириллов на личной странице в Facebook опубликовал видео с места событий. На нём видно, как в ходе акции между митингующими и полицейскими произошла потасовка. К правоохранителям пытались пройти активисты, одна из пенсионерок ударила мужчину при исполнении сумкой, а также попыталась отобрать у него громкоговоритель.

Тем не менее, информации о задержанных с митинга на данный момент не поступало. К тому же всю акцию с помощью видео фиксировали и активисты, и сотрудники полиции.

Пелагея на Географическом диктанте

14 ноября пройдёт международная акция Географический диктант, задания в которой будет читать известная певица Пелагея, уроженка Новосибирска.

Географический диктант – это международная акция Русского географического общества, которая проходит уже седьмой год подряд. В этом году в ней примут участие желающие со всей страны – даже из Антарктиды. На этот раз для Диктанта зарегистрировали почти 9 тысяч площадок, это абсолютный рекорд за всё время проведения акции.

Зарегистрироваться для участия в прямом эфире смогут до 10 тысяч рублей. А с 14 по 24 ноября на официальном сайте Географического диктанта будет доступна онлайн-версия.