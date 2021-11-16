Экс-депутат Госдумы Ганзя назвала безумием обязательные QR-коды на транспорте

Фото со страницы Веры Ганзи в Facebook

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя раскритиковала повсеместное введение QR-кодов в России. Требование о введении кодов в общественном транспорте она назвала безумием.

Депутат Госдумы VI и VII созывов от Новосибирской области Вера Ганзя назвала безумием повсеместное введение QR-кодов в России.

«Введение обязательных QR кодов, особенно на транспорте, в нашей огромной стране – чистое безумие. А если учесть всю косность нашей бюрократической системы, то это уже будет чистейшее вредительство», – написала она на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал Сиб.фм, на прошлой неделе в Госдуму были внесены законопроекты о введении QR-кодов в общественном транспорте, при посещении торговых центров и массовых мероприятий. Рассмотрение документов запланировано на декабрь 2021 года.

Согласно документу до 1 февраля 2022 года при посещении объектов можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Между тем среди публичных людей Новосибирска мнения относительно повсеместного введения кодов разошлись. Одни считают такую меру оправданной и необходимой, другие называют её бессмысленной.

Что касается заведений общепита Новосибирска, то местные кафе и рестораны уже нашли способ обходить ковидные запреты и пускать посетителей без предъявления QR-кодов.

Напомним, ранее медик из Кузбасса попросила президента Владимира Путина отменить QR-коды.

Мнение героя статьи и автора может частично/полностью не совпадать с мнением редакции. Рекомендуем ответственно относиться к своему здоровью.