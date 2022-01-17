В Новосибирске ожидается до -20 градусов на Крещение

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ночь с 18 на 19 января в Новосибирске ожидаются морозы до -20 градусов.

В Новосибирске крещенские купания и ночная служба начнутся ночью 18 января. В это время синоптики обещают морозы до -15...-20 градусов. Об этом сообщают на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, днём 18 января температура воздуха составит -9...-11 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. К ночи ожидается похолодание до -11...-13 градусов, в пригороде будет до -20 градусов. Отметим, что на территории Новосибирска будет всего 4 купели, адреса можно посмотреть здесь.

В регионе на Крещение официально откроют ещё 29 купелей. При этом в области погодные условия будут более суровыми. Так, днём 18 января столбики термометров покажут -7...-12 градусов, к ночи похолодает до -9...-14 градусов, при прояснениях – до -20 градусов. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах будет идти снег.

Отметим, что в Новосибирскую область 17 января пришла короткая оттепель – за несколько часов в регионе потеплело до +3 градусов. Однако такая погода уже к вечеру сменится резким похолоданием, которое затянется минимум на неделю. Из-за этого главный городской каток открыли на несколько часов позже.

Напомним, ранее Сиб.фм поговорил с новосибирским священником Левитаном. Он рассказал о том, почему купание в проруби без посещения ночной службы не смоет грехи и не носит никакого духовного смысла.