Нападения бродячих собак, подростки-отравители и новосибирцы в Олимпийской сборной: итоги выходных на Сиб.фм

Фото из группы "Типичная Затулинка" в "ВКонтакте"
Главные события прошедших выходных по версии Сиб.фм.
Стаи бродячих собак на улицах Новосибирска, банда подростков, травящих соседей уксусной кислотой, успехи новосибирских спортсменов и смертельное ДТП со столбом – главные события 22-23 января в обзоре Сиб.фм.
Стаи бродячих псов терроризируют новосибирцев
Жители Новосибирска жалуются на стаи бродячих собак, которые нападают на детей и взрослых в любое время суток. За последний год число жалоб на бездомных агрессивных псов увеличилось на 30 %, несмотря на миллионы, которые власти потратили на борьбу со сворами бродячих собак.
Подростки-отравители
В Кировском районе банда подростков травит жильцов многоэтажек уксусной кислотой. Неизвестный разливают ее в подъездах и лифтах, что приводит к проблемам со здоровьем как у людей, так и у домашних животных. Личности хулиганов пока не установлены.
Новосибирцы в Олимпийской сборной
Три спортсмена из Новосибирска попали в Олимпийскую сборную России. В состав российской сборной на играх в Пекине вошли три спортсмена из Новосибирской области – сноубордистка Мария Васильцова, биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов.
Смертельное ДТП с фонарным столбом
В субботу водитель иномарки погиб в ДТП после столкновения с фонарным столбом. 33-летний новосибирец не справился с управлением автомобилем, врезался в столб и скончался на месте. Его пассажир находится в больнице.
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