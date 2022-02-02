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Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Новосибирской области до конца недели

Фото Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Новосибирской области до конца недели
Фото Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Новосибирской области до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области оперативный штаб по коронавирусу поддержал предложенные Роспотребнадзором ограничения из-за COVID-19.

В Новосибирской области до конца недели будут ужесточены меры по противодействую распространению коронавирусу. Предложения о введении новых ограничений поддержал оперштаб региона. Как сообщил Сиб.фм источник в правительстве, документ будет подписан губернатором в ближайшие дни.

Решение о введении дополнительных мер связано с ростом заболеваемости COVID-19 и сложной эпидемиологической обстановкой. Так, в регионе будет продлён карантин в школах, однако для каждого класса будут введены индивидуальные ограничения, сроки на данный момент неизвестны. Напомним, что до 14 февраля объявлен всеобщий школьный карантин: часть классов учатся дистанционно, первоклассников отправили в двухнедельные каникулы, а 2-4 и 11 классы продолжают обучение очно.

Кроме того, работодателям рекомендуют перевести на удалённый режим работы порядка 30% сотрудников. Среди них окажутся непривитые от коронавируса, а также люди старше 60 лет.

Вместе с тем, в регионе начнут требовать справки с отрицательным ПЦР-тестом при заселении. Снова будет введён запрет на проведении массовых культурных и спортивных мероприятий, за исключением командных видов спорта, вроде хоккея и волейбола.

Как дополнил источник, власти не намерены приостанавливать деятельность отдельных отраслей. Полный перечень всех ограничений появится до конца недели, когда в регионе официально примут новые антиковидные меры.

Напомним, что в Новосибирской области вновь обновился рекорд по суточной заболеваемости – на утро 2 февраля в регионе коронавирус подтвердился у 996 человек. Это в два раза больше рекорда в четвёртую волну COVID-19. Однако в области только начинается рост заболеваемости – пик произойдёт примерно через две недели, по словам учёных.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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