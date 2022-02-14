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В Новосибирске 16 февраля начнут демонтировать новогодний городок

Фото В Новосибирске 16 февраля начнут демонтировать новогодний городок
Фото В Новосибирске 16 февраля начнут демонтировать новогодний городок

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 16 февраля начнется демонтаж новогоднего городка.

Главный каток Новосибирска и новогодние украшения вокруг него начнут разбирать 16 февраля. Об этом рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Новогоднюю композицию в Новосибирске открыли 17 декабря прошлого года. В среду, 16 февраля, в центре Новосибирска начнут демонтировать главный городской каток. За день до этого, 15 февраля, каток закроют для посетителей. Кроме того, 16 февраля рабочие начнут убирать новогодние украшения и праздничную атрибутику напротив оперного театра. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Instagram-аккаунте рассказала, что завершить демонтаж новогоднего городка в центре города должны к 22 февраля.

Помимо этого, вице-мэр заявила, что в следующем году власти украсят Театральный сквер в Новосибирске по-новому.

В январе стало известно, что Новосибирск получил статус новогодней столицы России. За месяц в городе уже произошло немало скандалов, связанных с этим статусом. Так, горожане раскритиковали логотип и айдентику проекта «Новосибирск – новогодняя столица России» и заявили, что дизайн не ассоциируется с городом и имеет неудачное цветовое решение. Скандальный дизайн новогодней столицы прокомментировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Яркий скандал разгорелся и на выборах талисмана новогодней столицы России. Новосибирский зоопарк в качестве одного из кандидатов в талисманы предложил орангутана Бату. Голосовать за него стали призывать оппозиционные блогеры и депутаты, а зоопарк попросил остановить голосование, так как животные стали жертвами фарса, который организовали люди. Мэрия остановила голосование, причины такого решения объяснила заммэра Терешкова.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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