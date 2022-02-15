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Биатлон, мужская эстафета 4 х 7,5 км закончится триумфом или позором: во сколько смотреть гонку сборной России на Олимпиаде-2022

Фото Биатлон, мужская эстафета 4 х 7,5 км закончится триумфом или позором: во сколько смотреть гонку сборной России на Олимпиаде-2022
Фото Биатлон, мужская эстафета 4 х 7,5 км закончится триумфом или позором: во сколько смотреть гонку сборной России на Олимпиаде-2022

Фото с официального сайта ОКР

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине мужская биатлонная эстафета 4 х 7,5 км начнётся раньше из-за мороза. Эстафета должна была начаться в 12:00 мск, но старт перенесли на 9:30 мск. Смотреть прямую трансляцию соревнований можно по ТВ-каналу «Россия-1».

За сборную России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. На первом этапе бежит молодой, 23-летний Карим Халили. Завершать эстафету будет Эдуард Латыпов, уже завоевавший в Пекине бронзу в гонке преследования на 12,5 км.

Фото Биатлон, мужская эстафета 4 х 7,5 км закончится триумфом или позором: во сколько смотреть гонку сборной России на Олимпиаде-2022 2
Пока на Олимпиаде в Пекине у российских биатлонистов только 2 бронзовые медали (вторая бронза в смешанной эстафете 4 х 6 км). Их выступление выглядит скромно на фоне успехов лыжников, принёсших в копилку команды ОК России семь медалей, в том числе три золотые.

Поможет ли мороз российским стреляющим лыжникам – увидим в ходе прямой ТВ-трансляции канала «Россия-1» (в Новосибирске начало в 13:30 по местному времени).

Полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине, а также сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материале Сиб.фм.

Напомним, сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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